جامعة الإسكندرية تنعى شهداء الحادث الإرهابى بشمال سيناء

تنعى جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، شهداء الوطن من رجال قواتنا المسلحة البواسل الذين استشهدوا اليوم جراء الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع بشمال سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود وإصابة 5 آخرين.

وٱستنكرت الجامعة، في بيان اليوم السبت ، العمل الإرهابي الذي يستهدف مسيرة التنمية في مصر، تؤكد على وقوف الشعب المصري صفا واحداً خلف القيادة السياسية والجيش والشرطة فى معركة الوطن ضد الإرهاب، والتصدي بقوة للقضاء على قوى الشر وذيول الإرهاب والتطرف.

وقدمت الجامعة خالص التعازي لأسر شهدائنا الأبطال البواسل، ولقواتنا المسلحة، وللشعب المصري، داعين المولى عز وجل أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.