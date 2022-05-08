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أعلن جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة مدة التعاقد مع إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر.

قال علام في مؤتمر صحفي اليوم الأحد "مدة التعاقد عامين، لا نتعامل مع الجهاز الفني الجديد بأنه مسؤول عن فترة انتقالية".

أضاف "بل تنتظرنا ارتباطات مهمة، تتطلب الاستقرار، ونتوسم خيرا في إيهاب جلال وجهازه المعاون، ونتمنى له التوفيق في المسؤولية".

وبشأن حاجة إيهاب جلال لحماية من اتحاد الكرة، رد جمال علام "لسنا حراسا.. بل سنحاول تلبية مطالب المدير الفني من مباريات ودية ومعسكرات تدريبية وغيرها".

وشدد رئيس اتحاد الكرة على أهمية مساندة الجهاز الفني لمنتخب مصر من الجماهير والخبراء ووسائل الإعلام.