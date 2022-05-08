ضبط 95 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، اليوم الأحد، عن ضبط 95 مخالفة متنوعة خلال الحملات الرقابية التى تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بهدف إحكام الرقابة على كل السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدى بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم خلال الحملات ضبط 95 مخالفة تموينية، منها 77 مخالفة فى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود سجلات، توقف بدون عذر، قضايا متنوعة أخرى.

وفى مجال متابعة الأسواق، تم تحرير 16 مخالفة تنوعت بين مجهولة المصدر، عدم وجود شهادة صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر المقرر، بالاضافة إلى مخالفتين فى مجال المواد البترولية.