 إصابة 50 طالبا بالإعياء بعد انبعاث رائحة غاز في مدرسة ابتدائية باليابان - بوابة الشروق
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إصابة 50 طالبا بالإعياء بعد انبعاث رائحة غاز في مدرسة ابتدائية باليابان

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 8 مايو 2023 - 10:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 مايو 2023 - 10:30 ص
شكا 50 طالبا من الشعور بالاعياء، حيث تم نقلهم جميعا إلى المستشفى، بعد أن جرى اليوم الاثنين، الإبلاغ عن انتشار رائحة غاز في مدرسة ابتدائية بمقاطعة أوساكا، بحسب ما قالته السلطات المحلية.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، بأن جميع الطلبة كانوا في وعيهم، ولا تعتبر حالة أي منهم خطيرة، بحسب ما قالته الشرطة، التي تلقت بلاغا من رجال الإطفاء في حوالي الساعة 10:05 صباحا، يفيد بانبعاث رائحة غاز بمدرسة كامي الابتدائية في مدينة ياو.

وتحقق السلطات المحلية حاليا لمعرفة مصدر الرائحة.

وشوهدت العديد من سيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء في فناء المدرسة.

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