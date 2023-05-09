الليرة التركية العملة الأشد تذبذبا في العالم قبل أسبوع من انتخابات الرئاسة

سجلت الليرة التركية أكبر تذبذب بين عملات العالم بسبب قلق المتعاملين، قبل أسبوع من انتخابات الرئاسة والبرلمان في تركيا.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن معدل تذبذب الليرة أمام الدولار بلغ اليوم الاثنين 64% مقابل 4ر8% فقط يوم الجمعة الماضي ليصبح الأعلى بين عملات العالم.



ويتأهب المتعاملون في أسواق الصرف لتراجع كبير في قيمة الليرة بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، في ظل المخاوف التي تحيط بمدى استدامة جهود الحكومة للسيطرة على قيمة العملة خلال السنوات الماضية.



ويرى المتعاملون في سوق المشتقات المالية احتمال تراجع الليرة بنسبة 25% لتسجل 26 ليرة لكل دولار بنهاية الربع الثالث من العام الحالي بحسب تقديرات بلومبرج وفقا لأسعار خيارات العرض والطلب في سوق المشتقات.



وكتب أولريش ليوشتمان المحلل الاقتصادي في مجموعة كوميرتس بنك المصرفية الألمانية في مذكرة للعملاء اليوم، "قد نرى تراجعا كبيرا لليرة التركية.. الدعم المصطنع لأسعار الصرف الرسمية سيكون مهتزا بصورة أكبر وقد يصبح استمراره لفترة أطول مستحيلا".



وخلال العام الماضي، تراجعت قيمة الليرة أمام لدولار بنسبة 23% لتصل إلى مستوى منخفض قياسي، في حين سجلت اليوم تغيرا طفيفا لتسجل 5022ر19 ليرة لكل دولار في تعاملات الصباح بإسطنبول.



وتتوقع استطلاعات الرأي أن تكون الانتخابات سباقا متقاربا بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومنافسه كليتشدار أوغلو، الذي يخوض الانتخابات كمرشح لتحالف من ستة أحزاب معارضة ذات توجهات أيديولوجية مختلفة.