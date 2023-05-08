الزراعة: تنسيق بين مختلف أجهزة الدولة لضمان توفير الأعلاف وإتاحتها باستمرار

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عملية الإفراج عن خامات الأعلاف مستمرة بشكل متتال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن اجتماعات تُعقد بشكل دوري وأسبوعي، موضحا أن لجنة يرأسها نائب وزير الزراعة وتضم في عضويتها كل الجهات المعنية، لمتابعة عملية الإفراج بشكل مستمر.

أوضح أن كل الأجهزة المعنية تنسق فيما بينها لتلبية احتياجات المربين من الأعلاف، ما يضمن إتاحتها بشكل متواصل.

وأشاد بالدور الكبير الذي يُؤديه البنك المركزي لتوفير العملة الدولارية اللازمة لتأمين عملية الإفراج عن الأعلاف، مؤكدا أنّ هذا الأمر له انعكاسات إيجابية على السوق.

وأشار إلى تشجيع المربين على المشاركة في العملية الإنتاجية في ظل اطمئنانه على توفر الأعلاف وانتظام إتاحتها، مؤكدا أن قطاع الإنتاج الداجني يعتبر من القطاعات التي شهدت طفرة كبيرة في الفترة الماضية.

وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلن الإفراج عن 237 ألف طن من الذرة وفول الصويا، بحوالي 107 ملايين دولار، خلال الفترة من 28/4/2023 حتى 3/5/2023.

وأضاف الوزير، أن الإفراج شمل 189 ألف طن من الذرة بحوالي 68 مليون دولار، وحوالي 48 ألف طن من فول الصويا بقيمة 36 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 3.4 مليون دولار.

ونوّه بأن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 3 مايو2023) بلغ 4.5 مليون طن، منهم 3.3 مليون طن ذرة، 1.2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 2.2 مليار دولار.