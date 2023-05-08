تباطؤ الاقتصاد الكوري الجنوبي في ظل ضعف الصادرات

قال معهد التنمية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إن الاقتصاد الكوري الجنوبي مازال ضعيفا في ظل ضعف الصادرات، ولكن وتيرة التراجع تحسنت بسبب تعافي الاستهلاك المحلي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن المعهد قال في تقرير شهري: "بسبب الأحوال الخارجية المليئة بالتحديات، استمرت الصادرات في التراجع بحدة، وعلى وجه الخصوص أشباه المواصلات".

وتراجعت الصادرات الكورية الجنوبية للشهر السابع على التوالي في أبريل الماضي ويرجع ذلك بصورة أساسية لضعف الطلب على أشباه المواصلات.

وقال المعهد الكوري: "الإنتاج الصناعي والصادرات مستمرة في التراجع، في حين بقيت مؤشرات الأعمال عند أدنى مستوياتها، مما يشير إلى استمرار ضعف النشاط الاقتصادي".