أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن سعادته بالتتويج بجائزة أفضل رياضي في العالم عن عام 2023، والمقدمة من أكاديمية «لوريوس» الرياضية.

وقال ميسي في حفل جوائز لوريوس مساء اليوم الإثنين: «أنا سعيد للغاية لتواجد في هذا الحفل للمرة الأولى، وإنه لشرف لي أن أشارك مع كل هؤلاء الرياضيين الذي أقدرهم كثيرًا، وكان من الممكن أن يتوج أي شخص منهم بالجائزة».

وأضاف: «هذا العام كنت محظوظًا لتحقيق حلمي الكبير، وهو التتويج بكأس العالم، لقد كلفني ذلك الكثير من الجهد خلال مسيرتي مع كرة القدم، ومررت بكل شيء خلالها».

وتابع: «عشت لحظات سعيدة كثيرة مع برشلونة، وأيضًا لحظات حزن مع المنتخب الأرجنتيني، ولكنني لم أتوقف وكل شيء كان درسًا بالنسبة لي».

وأوضح ميسي: «كانت هناك العديد من العقبات خلال مسيرتي، ولكنني حاولت دائما تحسين نفسي، بدعم جمهوري وأنا ممتن للغاية، والأهم أنني حققت حلمي وحلم بلد بأكمله، استغرق الأمر وقتًا للوصول، ولكنه كان أجمل ما حدث لي، هذه الجائزة تذهب إلى الأرجنتين كلها».