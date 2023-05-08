 رامي صبري يقدم حفله الثاني على التوالي بالكويت - بوابة الشروق
الإثنين 8 مايو 2023 10:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

رامي صبري يقدم حفله الثاني على التوالي بالكويت


نشر في: الإثنين 8 مايو 2023 - 10:12 م | آخر تحديث: الإثنين 8 مايو 2023 - 10:12 م
يستعد الفنان رامي صبري لإحياء حفله الغنائي الثاني على التوالي بالكويت في الثاني من يونيو المقبل بعد النجاح الكبير الذي حققه حفله السابق خلال مارس الماضي.

وحرص رامي على الوفاء بوعده للجمهور الكويتي بعد طلبهم إحياء حفل آخر بعد نجاح الحفل الأول بسعة جماهيرية كاملة تصدر خلالها التريند في الكويت وعدد من الدول العربية ونفاد التذاكر خلال الدقائق الأولى للحجز.

ومن المقرر أن يقام الحفل بأعلى التجهيزات الفنية من صوت وإضاءة ومسرح وغيرها من الأمور من أجل إقامة حفل مختلف ومميز وتقف شركة الهضبة جروب على إنتاج الحفل الجديد.

وكانت آخر أعمال الفنان رامي صبري هي أغنية "يمكن خير" التي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية بعد أن طرحها رامي على تيك توك ويوتيوب، كما تم عرضها على في تايم سكوير الأسبوع الماضي.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك