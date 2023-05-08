حماة الوطن بمطروح يخاطب وزير العدل لتوثيق التصادق على الزواج بشكل رسمي

تقدم النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بطلب وخطاب عاجل للمستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن تقنين وثائق الزواج بشكل رسمي لجميع الحالات بمطروح لتوفيق أوضاعها.



وقال إنه تم شرح في الخطاب الموجه لوزير العدل، المعوقات التي تواجه عملية التوثيق لقسيمة الزواج لزيجات تمت بالفعل، من أهمها ضرورة تيسير قوافل القري والنجوع لسيارات الأحوال المدنية المتنقلة؛ لتوفيق أوضاعها بشكل رسمي والإعفاء من رسوم الكشف الطبي، وإعطاء مهلة محددة لسرعة إنهاء التصادق على الزواج.



وطالب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، بضرورة حصر الفتيات والسيدات ممن ليس لديهن بطاقات رقم قومي؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإرسال فريق من السجل المدني؛ لاستخراج تلك الأوراق للقضاء على تلك المشكلة التي كانت تؤرق المجتمع القبلي من قاطني قرى ونجوع صحراء مصر الغربية.



وشدد على تكثيف التركيز علي حملات التوعية لسيدات البادية في القرى والمدن من خلال عقد الندوات وحملات طرق الأبواب للتوعية بمخاطر الزواج المبكر، وضرورة استخراج شهادات الميلاد وثبوت اوراق الزواج والطلاق؛ للحفاظ على حقوق المرأة البدوية كاملة.