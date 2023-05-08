قال محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كانت تعمل بشكل طبيعي في مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز.

وكان فريق الأهلي قد توج بلقب كأس السوبر المصري، يوم الجمعة الماضية، بعد فوزه على نظيره بيراميدز بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على محمد بن زايد بالإمارات.

وأضاف فاروق في تصريحات تليفزيونية: «تقنية الفيديو كانت تعمل بشكل طبيعي طوال المباراة، وكل المعدات والأدوات كانت على أعلي مستوى».

وتابع: «الحكم محمود البنا كان دائم التواصل مع غرفة الفيديو طوال المباراة، وحدثت مناقشات بينهم في بعض الحالات، ولكن الفيديو لم يتدخل بشكل رئيسي في أي حالة».

وأكمل فاروق: «الاستعانة بطاقم حكم فيديو إماراتي في السوبر، ضمن بروتوكول تعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي».

واختتم تصريحاته بالحديث عن إمكانية استقدام حكام أجانب في مباريات قادمة، قال: «اتخذنا خطوات ولن نتراجع عنها، والتحكيم المصري سيستمر في الظهور خلال المناسبات الكبيرة، والمهمة حتى في حالة وجود أي اعتراضات».