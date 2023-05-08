 محمود محيي الدين: نحتاج إتاحة 100 مليار دولار بحلول 2050 لتمويل العمل المناخي - بوابة الشروق
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محمود محيي الدين: نحتاج إتاحة 100 مليار دولار بحلول 2050 لتمويل العمل المناخي


نشر في: الإثنين 8 مايو 2023 - 6:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 مايو 2023 - 6:25 ص

قال الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، إنه يجب توفير 100 مليار دولار بحلول عام 2050 لمواجهة التغير المناخي.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء الأحد: "لو صدقنا التقارير الصادرة من الجهات المانحة أو المتبرعة أو المقدمة للتمويل، فهناك عجز قدره 20%، بينما بعض المؤسسات المستقلة تقول إن هذا التمويل لم يتجاوز 20%، أي 20 مليار دولار فقط".

وأشار إلى أنّ تمويل العمل المناخي في حالة من الارتباك والوعود التي لم يتم الوفاء بها.

وتابع: "نتابع هذا الشأن منذ عقد مؤتمر شرم الشيخ، فقد كانت هناك مراجعة قوية وصريحة فيما يجب أن تلتزم به الدول المتقدمة التي سببت هذه الأزمة التي نحن بصددها".

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