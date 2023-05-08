إنبي يهزم لافيينا ويضمن مقعده في ثمن نهائي الكأس

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حقق فريق إنبي فوزا على نظيره لافيينا، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة 3-0، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

وكان لافيينا قد تأهل لدور الـ32 لكأس مصر بعد الفوز على بني سويف‏ بهدفين دون رد في الدور التمهيدي للبطولة.

ونجح لافيينا في التأهل لدور الـ 32 لكأس مصر بعد الفوز على بني سويف‏ بهدفين دون رد في الدور التمهيدي للبطولة، وأضاف أحمد العجوز الهدف الثاني لفريق انبي في الدقيقة 70، من ركلة جزاء سددها بنجاح في شباك لافيينا.

وفي الدقيقة 93 سجل ابراهيم جلال الهدف الثالث لفريق انبي، بعد استغل عرضية ليحولها برأسه داخل الشباك.

وبتلك النتيجة، تأهل فريق إنبي إلى دور الـ 16 من كأس مصر.