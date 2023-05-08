كيشيدا يتعهد بالعمل مع يون لفتح حقبة جديدة في العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، إنه حريص على تعزيز الثقة مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول والعمل معه لفتح حقبة جديدة للبلدين.

وقال كيشيدا، للصحفيين في سول، "أجرينا محادثات هادفة للغاية"، في إشارة إلى القمة الثنائية التي عقدها مع رئيس كوريا الجنوبية أمس الأحد، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وأضاف كيشيدا "لقد عمقنا ثقة كل منا بالآخر".

ومن ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء الياباني، قبيل قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في مدينة هيروشيما بغرب اليابان المقررة في 19 مايو الجاري، "يجب أن نضع حدا للغزو الروسي لأوكرانيا في أقرب وقت ممكن".

وقال كيشيدا، الذي سيرأس قمة مجموعة السبع، إنه يعتزم استغلال القمة كفرصة لإعادة التأكيد على استمرار فرض العقوبات ضد روسيا ودعم أوكرانيا.

كما أكد كيشيدا حرصه على إحياء الزخم نحو عالم خال من الأسلحة النووية، وهو هدف حياته الذي يسعى لتحقيقه.