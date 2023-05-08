النائب حسام الخولي: ما يتعلمه الطالب لاينفعه في سوق العمل

قال النائب حسام الخولي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن ما يتعلمه الطالب لا ينفعه في سوق العمل، مردفا: "معادلة خطيرة للغاية، لها تأثير نفسي وإحباط شامل للمجتمع، حيث إحباط للطالب الذي قضى 4 سنوات ليخرج ويجد أنه غير قادر على الاستفادة مما درس، وإحباط شديد للأسر التي أنفقت قبل أن تجد أبناءها لا يستفيدون مما درسوه".

واستطرد: "نحتاج أن نعرف (كم أنفقنا) في مسار تدريس مجالات لا يستفيد منها الطلاب، لا يجب أن نضحك على أنفسنا أكثر من ذلك في هذا الملف".

واختتم بالقول: "الجامعات الأهلية الجديدة، المجتمع المصري لا يعرف عنها شيئا، رغم أنها أُقيمت على أحدث المستويات، وبها تعاونات مع جامعات عالمية، إلا أننا نحتاج أن نعرف المجتمع عليها وأن نوسع الحديث الإعلامي بشأنها".

وكانت قبلها قد بدأت النقاشات في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، حول استيضاح سياسة حكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمى بشأن آليات تفعيل أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي للكتاب الجامعي الإلكتروني.

وعرضت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة، مؤكدة أن الدولة أولت النهوض بالتعليم بأنواعه ومراحله المختلفة والارتقاء بالبحث العلمي في كافة المجالات، اهتماما كبيرا.

وأشارت النائبة، إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها وزراة التعليم العالي والبحث العلمي في 7 مارس 2023، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور لفيف من القيادات الأكاديمية والبرلمانية والشخصيات العامة، مما يعكس ويؤكد على ارتباط التعليم والبحث العلمي بكل مناحي الحياة.