العدل الأوروبية تصدر حكما في يونيو قد يلزم بنوكا بولندية بإعادة رسوم للعملاء

تصدر محكمة العدل الأوروبية الشهر المقبل حكمها في قضية طال انتظارها تتعلق برهون عقارية بالفرنك السويسري، وتهدد بزيادة تكاليف إقراض قديمة لبنوك بولندية.

وقال أركاديوس شتشيسنياك، رئيس جماعة الضغط "أوقفوا الفوضى المصرفية"، لوكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الاثنين نقلا عن خطاب تلقاه فريقه القانوني من المحكمة يوم الجمعة الماضي، إنه سيتم في 15 يونيو المقبل، إعلان القرار بشأن إمكانية نقل رسوم إضافية للعملاء الذين تُعتبر قروضهم بالعملة الأجنبية غير عادلة.

وفي رأي غير ملزم بالقضية، تم الإعلان عنه في فبراير الماضي، انحاز مستشار للمحكمة للمقترضين، قائلا إن البنوك لا يمكنها المطالبة بسداد مبالغ بأكثر من أصل القرض في حالات، أبطلت فيها المحكمة اتفاقات رهون عقارية متنازع عليها.

وقالت بلومبرج إنه في حال جاء الحكم النهائي مؤيدا لهذا النهج، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحمل الصناعة تكاليف إضافية، في وقت تتضرر فيه أرباحها من تزايد الدعاوى القضائية.