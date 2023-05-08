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فان دايك: موسم ليفربول الحالي كان مليئا بالتحديات

شريف أبوحمد
نشر في: الإثنين 8 مايو 2023 - 6:36 م | آخر تحديث: الإثنين 8 مايو 2023 - 6:36 م

تحدث فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول عن هذا الموسم الصعب الذي يمر به الفريق وخسارة كل الألقاب.

وقال فان دايك في تصريحات نقلتها " الميرور " البريطانية: " لقد كان هذا الموسم ملئ بالتحديات من الناحية الذهنية بالنسبة لنا كلاعبين بالإضافة للمدرب وكل شخص مرتبط بالنادي".

وأضاف:" عندما لا تسير الأمور بشكل صحيح فإنه يتم إسقاطنا وإلحاق بنا أقصى الإنتقادات". 

وواصل:" ولكن عندما تصبح الأمور أفضل فإنه يتم رفعنا للسماء أو وضعنا في الجنة ، يتعلق الأمر بالنسبة لنا في وضع الأمور في نصابها الصحيح ".

وكان ليفربول قد تغلب ضد برينتفورد بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي ، ويحتل الريدز المركز الخامس ب62 نقطة خلال 35 جولة.

جدير بالذكر أن ليفربول قد غادر كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس الإتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة ضد ريال مدريد ذهابا وإيابا .


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