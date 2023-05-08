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سفارة هولندا تحتفل بيوم تتويج الملك في القاهرة

منال الوراقي
نشر في: الإثنين 8 مايو 2023 - 8:08 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 مايو 2023 - 8:08 ص

احتفلت سفارة مملكة هولندا في القاهرة، أمس السبت، بيوم تتويج الملك ويليام ألكسندر، والذى تولي بعد عقود طويلة من تنصيب سيدات البلاط الملكي، ليتم تغيير اسم العيد من يوم "الملكة إلى الملك".

وانطلق الحفل بمشاركة عدد كبير من الدبلوماسيين والسياسين والاعلاميين والفنانين والجالية الهولندية في مصر.

وكان من بين الحضور القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة وسفراء بريطانيا والاتحاد الأوروبي والمجر في القاهرة وعدد كبير من السفراء لدى مصر، في حين شارك ممثلين من الحكومة المصرية ومجلس النواب المصري ولفيف من الإعلاميين المصريين.

ومن الجانب الهولندي شارك عدد من الجالية الهولندية منهم الهولنديين الذين يتعلمون اللغة العربية للتواصل بين الموسيقي العربية والهولندية وعلى رأسهم الملحن خناء مارتين .


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