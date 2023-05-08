البرهان: نمضي بخطى حثيثة لإتمام العمليات العسكرية المطلوبة

قال القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن الحفاظ على ممتلكات الدولة وسلامة المواطنين، الهم الأول للقوات المسلحة السودانية.



وتوجه خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين، على استضافة المملكة العربية السعودية للمفاوضات بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قائلًا إن «المفاوضات بصدد إيقاف القتال وعودة الحياة».



وأكد أن الجيش السوداني لن يمضي في مبادرة لا تعيد الحياة والأمن للمواطنين، مؤكدًا: «نريد مبادرة تعيد الحياة مع إيقاف القتال وسط العاصمة، فهذه حقيقية يحتاجها الشعب».



وأكد أن القوات المسلحة تمضي بخطى حثيثة لإتمام العمليات العسكرية المطلوبة، دون تأثير على الخدمات والمواطنين بذلك.



وتوجه بالشكر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكل الأشقاء الذين سعوا لإيجاد الحلول المناسبة لوقف القتال، معقبًا: «لا نريد عمل منقوص يوقف القتال لفترة محدودة ويعطي المشروعية لجهة معينة ويتجاهل هموم واحتياجات المواطنين».