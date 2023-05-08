الصحة ترد على حسام بدراوي: وسائل تنظيم الأسرة متاحة في كل المستشفيات بالمجان

علق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على تصريحات الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، والتي قال فيها إن وسائل منع الحمل «تنظيم الأسرة» غير متاحة اليوم.



وقال «بدراوي» خلال لقاء لبرنامج «كلام في السياسة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، إن تلك الوسائل كانت متاحة بلا حدود، عندما كان نائبًا لقسم التوليد وأمراض النساء، مشيرًا إلى أن التعداد السكاني في تلك الفترة الزمنية بلغ نحو 80 مليونًا.



وأضاف: «اليوم حتى في القطاع الخاص تلك الوسائل غير موجودة، فكيف سأطبق سياسة تنظيم الأسرة والوسائل غير متاحة؟ يجب إتاحتها وبدون تكلفة».



من جانبه، أوضح متحدث الصحة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام في السياسة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن وسائل تنظيم الأسرة متاحة في كل المستشفيات والوحدات الصحية بالمجان.



وأشار إلى أن «حبوب منع الحمل بأنواعها والحقن بنوعيها والكبسولات والأقراص الموضوعية وأقراص الطوارئ، متاحة بالمجان لكل المترددين على الوحدات والمراكز الصحية».



واستشهد بتوقيع بروتوكول بين قطاع تنظيم الأسرة والسكان بوزارة الصحة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، منذ 3 أشهر، لإنشاء عيادات لتنظيم الأسرة في المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى صدور القرار بصرف كل الوسائل للمستشفيات الجامعية بالمجان.



ولفت إلى عرض تقرير شهري على الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، بمعدلات الاستخدام والتوفر لوسائل تنظيم الأسرة في الوحدات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية.