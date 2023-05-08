عمرو هاشم ربيع: كل مخرجات الحوار الوطني ستدخل حيز التنفيذ بضمان من الرئيس

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن كل ما سيخرج من الحوار الوطني، سيدخل حيز التنفيذ سواء كانت في صورة تشريعات أو قرارات جمهورية أو وزارية.

وأكد خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، أنه لن يتم تجاوز أي قرارات صادرة من الحوار الوطنى أو الجدال فيها، موضحًا أن الضامن لها الرئيس السيسي الذي قال أنه ضامنًا للحوار الوطني.

وأشار إلى أن القرارات التي ستخرج من الحوار الوطني ستتحدث في نقاط تفصيلية، وكلما كان المُخرج مرتبط بتوافق أراء سيكون أسرع في التنفيذ، مضيفًا أنه كلما كانت القرارات الصادرة عن الحوار أقل تكلفة سيكون تنفيذها أسرع.

وأردف أن هناك قرارات سياسية مثل ملف العفو عن المحبوسين احتياطيًا، ونظام الانتخابات البرلمانية غير مكلفة، وكلما كانت المخرجات ذات بعد داخلي ستكون سهلة في التنفيذ.

وأشار إلى أنه كلما كانت الأمور ذات طابع تنفيذي كانت أسرع قرارات خاصة ترفع لرئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء للتوقيع عليها، فلن تحتاج إلى وقت طويل.

واستطرد أن كل العمل بالحوار الوطني مرتبط بعدم المساس بالدستور، لأن هناك حد لا يتم تجاوزه مما يشكل تراجعًا بشكل كبير، مشددًا على أهمية الملف الاقتصادي لأنه شائك ومرتبط بالاحتكاك بالناس.

وعُقدت الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني يوم الأربعاء الماضي، فيما أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار، أن الجلسات يفترض أن تنطلق خلال أسبوع أو 10 أيام على حد أقصى، موضحا أن مجلس الأمناء سيجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة لإعلان تفاصيل الجلسات لمتابعتها.



