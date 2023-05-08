• سيتماير: خطأ استراتيجي كبير يمنحه الشرعية.. ومسئول بالشبكة: دورنا طرح الأسئلة للحصول على إجابات كاشفة

تعرضت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية لانتقادات حادة، على خلفية لقاء تجريه على الهواء مباشرة، يوم الأربعاء، مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتدير الحوار المذيعة كايتلان كولينز، التي كانت قد اكتسبت سمعة طيبة في استجوابها الحاد لترامب خلال فترة عملها كمراسلة للبيت الأبيض، وهو ما يجعل بعض المراقبين الإعلاميين ينتظرون الحكم على أداء الشبكة الأمريكية بناء على جدارة كولينز، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

ولم يجر ترامب عندما كان رئيسا أبدا مقابلة مع صحفي في شبكة "سي.إن.إن"، وكان يندد عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بالشبكة ووصفها بأنها "تبث أخبار كاذبة وعدوة للشعب"، وأعرب عن استياءه من أسئلة مراسلي الشبكة مثل كولينز وجيم أكوستا.

من جانبها، قالت تارا سيتماير، كبير مستشاري مشروع لينكولن، وهي مجموعة مناهضة لترامب ومؤيدة للديمقراطية: "من الواضح أن شبكة سي إن إن والعديد من وسائل الإعلام الرئيسية الأخرى لم تتعلم دروسها من تغطية أخبار ترامب في عام 2016"، في إشارة لحملته الانتخابية آنذاك.

واعتبرت سيتماير أن "اللقاء يمنح ترامب مرة أخرى الشرعية، في وقت يكون فيه أكثر تطرفا وخارجا عن السيطرة، وأكاذيبه أكثر خطورة من أي وقت مضى".

وتابعت: "يبدو أن وسائل الإعلام السياسية لا يمكنها الابتعاد عنه"، مؤكدة أن "التعامل مع ترامب كما لو كان مثل أي مرشح سياسي آخر يعتبر خطأ استراتيجيا كبيرا".

ولطالما تفاخر ترامب بتحقيقه معدلات مشاهدة كبيرة. وفي عام 2015، قالت ليزلي مونفيس، رئيس شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية آنذاك، إن صعود ترامب "قد لا يكون جيدا لأمريكا، لكنه جيد جدا لشبكة سي بي إس".

وبحلول نهاية حملته الانتخابية عام 2016، كان ترامب قد استفاد مما يعادل 5 مليارات دولار من الإعلانات المجانية، وفقا لشركة تتبع وسائل الإعلام "ميديا كوانت".

من جهته، أوضح دان كاسينو، وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة "فيرلي ديكنسون" الأمريكية، أنه "يأمل أن تكون هناك دروس يمكن تعلمها حول عدم نقل الأحداث غير الإخبارية على الهواء مباشرة، وعدم التعامل مع كل خطاب للمرشح على أنه مهم".

وأضاف أن "الأمر يتعلق بالحذر واختيار ما يجب تغطيته، نتحدث عن التحيز في كثير من الأحيان من حيث كيفية تغطية الأحداث، ولكن التحيز الأكثر أهمية هو ماهية ما تغطيه، وآمل أن تكون المؤسسات الإخبارية قد تعلمت شيئًا من ذلك".

من جهته، قال المدير السياسي لشبكة "سي.إن.إن"، ديفيد تشاليان، في تصريح لمجلة "فانيتي فير" الأمريكية، إنه "من الواضح أننا لا نستطيع التحكم فيما يقوله ترامب، الأمر متروك له، ما يمكننا فعله هو طرح الأسئلة والمتابعة ومحاولة الحصول على أكبر قدر ممكن من الإجابات الكاشفة".