وفاة نجمة الأوبرا الأمريكية جريس بومبري عن عمر 86 عاما

توفيت مغنية الأوبرا الأمريكية جريس بومبري عن عمر 86 عاما في مستشفى بالعاصمة النمساوية فيينا التي اختارت الإقامة فيها، حسبما قال ابنها بالتبني ديفيد برور لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين.



وكانت الميزو سوبرانو والسوبرانو بومبري أول امرأة سوداء تغني في مهرجان ريتشارد فاجنر للموسيقى في مدينة بايروت الألمانية عام 1961 وأصبحت رائدة للنساء السود الأخريات في الأوبرا.



ولدت بومبري في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري الأمريكية يوم 4 يناير 1937 في عائلة موسيقية. وبعد الفوز في مسابقة غناء نظمتها محطة إذاعة محلية، تلقت تدريبات لتصبح مغنية وحصلت على منح دراسية بعد ذلك.



وفي عام 1959، قامت بالغناء في أول حفل موسيقى لها في لندن وبعد عام احتفلت بأول ظهور لها في الأوبرا في باريس.