إسبانيا والبرتغال تسجلا أعلى درجة حرارة في شهر أبريل على الإطلاق

سجلت إسبانيا والبرتغال في شهر أبريل الماضي أعلى درجات حرارة على الإطلاق حيث تسببت كتلة من الهواء الساخن في ارتفاع درجات الحرارة فوق 30 درجة مئوية وبالقرب من 40 درجة مئوية في بعض المناطق في نهاية الشهر، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.



وقالت بلومبرج إن شهر أبريل الماضي هو رابع أكثر شهور أبريل سخونة على الإطلاق على مستوى العالم في غضون الفترة من 1991 إلى 2020، وذلك بحسب تقرير صادر عن وكالة مراقبة الأرض التابعة للاتحاد الأوروبي "كوبرنيكوس".



وأشارت بلومبرج إلى أن أجزاء من قارة أفريقيا والمنطقة المحيطة ببحر قزوين وجنوب شرق آسيا واليابان وشمال قارة أمريكا الشمالية كانت أكثر دفئا من المتوسط.



وخلص تقرير علمي مختلف الأسبوع الماضي إلى أن الحرارة الشديدة في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، كان من المستحيل حدوثها بدون تغير المناخ.