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تُؤج الأمير تشارلز الثالث، السبت الماضي، ليصبح ملك بريطانيا، في موكب مهيب، ليرث التاج الملكي بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية العام الماضي.

وبين لقطات حفل التتويج، برزت لقطة إلقاء تبادل السلام بين الملك تشارلز وقادة الأديان والعقائد في بريطانيا.

وقال قصر "لامبيث"، إن مملثي الدين الإسلامي واليهودي، وعقائد السيخية والبوذية والهندوسية كان لهم دور نشط في تتويج الملك للمرة الأولى في التاريخ.

وأظهرت الكاميرات قادات اليهودية والهندوسية والسيخية والإسلام والبوذية في بريطانيا، وهم يلقون التحية على الملك، فيما بادلهم الأخير الحديث أيضا في كنيسة وستمنستر التي تم التتويج بداخلها.

وقالت صحيفة "ذا ناشيونال نيوز" البريطانية، إن هذه الخطوة التي تحدث لأول مرة تعكس إيمان الملك تشارلز الراسخ بتعزيز الوحدة بين الأديان المختلفة، من خلال مناصرة الحوار بين الأديان والاحتفاء بالديانات الرئيسية التي تمارس في المملكة المتحدة.