مدرب بروكسي: نسعى لتحقيق المفأجاة أمام الزمالك بكأس مصر

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تحدث أحمد سمير المدرب المساعد في الجهاز الفني لفريق بروكسي، عن المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، في بطولة كأس مصر.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره بروكسي على ستاد القاهرة الدولي، يوم الثلاثاء القادم، في دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر.

وقال سمير في تصريحات تليفزيونية: «الزمالك فريق صاحب تاريخ عريق، وبالطبع يمتلك رغبة كبيرة في التتويج بكأس مصر، خاصة بعد خروجه بلا أي بطولة في الموسم الجاري».

وأضاف: «فريقي يسعى للظهور بشكل جيد في مباراة الكأس، وذلك من أجل تحقيق مفأجاة أمام الزمالك».

وأتم: «نستعد لمباراة الزمالك بواقعية، ونحاول إزالة الضغوطات على لاعبي بروكسي من الآن وحتى موعد المباراة».