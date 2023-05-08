تراجع الين أمام العملات الرئيسية

تراجعت قيمة الين الياباني أمام العملات الرئيسية الأخرى في جلسة التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين.



وانخفضت العملة اليابانية أمام الجنيه الإسترليني لأقل مستوياتها منذ 6 أيام مسجلة 87ر170 ين، مقابل 25ر170 ين يوم الجمعة، وأمام الدولار الأمريكي لأقل مستوى له منذ 5 أيام مسجلة 29ر135 ين لكل دولار، مقابل 82ر134 ين يوم الجمعة.



كما تراجعت العملة اليابانية أمام نظيرتها الأوروبية الموحدة إلى أقل مستوياتها منذ 4 أيام إلى 09ر149 ين لكل يورو، مقابل 49ر148 ين يوم الجمعة. كما تراجعت إلى 83ر151 ين لكل فرنك سويسري، مقابل 31ر151 فرنك يوم الجمعة.



وأمام الدولار الأسترالي تراجعت العملة اليابانية إلى 34ر91 ين وهو أقل مستوى له منذ 6 أيام، مقابل 94ر90 يوم الجمعة وإلى 25ر85 ين لكل دولار نيوزيلندي و83ر84 ين يوم الجمعة وإلى 13ر101 ين لكل دولار كندي مقابل 77ر100 ين يوم الجمعة.



وإذا استمر تراجع الين، فمن المحتمل وصوله إلى مستوى دعم في حدود 173 ين لكل جنيه إسترليني و138 ين لكل دولار أمريكي و152 ين لكل يورو و154 ين لكل فرنك و87 ين لكل دولار نيوزيلندي و93 ين لكل دولار أسترالي و103 ين لكل دولار كندي.