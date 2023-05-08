استطلاع: ارتفاع عدد بلاغات العنف بمراكز الرعاية النهارية في ألمانيا

ارتفع عدد البلاغات بشأن العنف في مراكز الرعاية النهارية وكذلك الاشتباه في سوء المعاملة من قبل الموظفين في بعض الولايات الألمانية العام الماضي، وفقا لمسح للسلطات الإشرافية أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأعلنت وزارة التعليم، أنه في مراكز الرعاية النهارية في برلين، تم الإبلاغ عن 83 حالة بشأن سوء السلوك في عام 2022، والتي كانت على الحدود القصوى للسلوك غير القانوني تجاه الأطفال- وهو أعلى رقم خلال السنوات الأربع الماضية. وشمل ذلك أيضا الحالات المشتبه فيها.

وفي ولاية براندنبورج القريبة، أعلنت وزارة التعليم عن 82 حالة اشتباه في سلوك اعتداء من جانب الموظفين تجاه الأطفال. مقارنة بعام 2021 والذي شهد 56 حالة.

كما سجلت ولاية سكسونيا السفلى زيادة. وشملت هذه الحالات الضرب، والقرص، والسحب ، والاعتداءات الجنسية أو اللفظية والتغذية القسرية. وفي ولايتي راينلاند وشمال الراين ويستفاليا، أدرجت السلطات ما مجموعه 271 حالة سوء سلوك ضد الأطفال في عام 2022، بزيادة 46 حالة عن العام السابق. وفي ولاية تورينجن، تم تسجيل الكثير من الاعتداءات الجنسية، وفقا للسلطات.