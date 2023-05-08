مسؤول إيراني: نسعى لرفع التبادل التجاري بين طهران ومسقط إلى 3 مليارات دولار سنويا

أكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية غلام حسين شافعي، على إمكانية رفع حجم التبادل التجاري بين إيران وسلطنة عمان، إلى 3 مليارات دولار سنويا، وذلك في غضون فترة قصيرة.



وقال شافعي، خلال كلمته في المؤتمر التجاري بين إيران وعمان، إن "حجم التعاون الثنائي بين طهران ومسقط سجل زيادة بواقع 41 %؛ واصفا هذا المنحى التصاعدي، بأنه يدل على وجود آفاق واعدة لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين"، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية(د.ب.أ).



وأشار إلى أن التقارير الاحصائية ذات الصلة، تؤكد أن هذا الكم من النمو تحقق في عام واحد فقط.



وأكد رئيس غرفة التجارة الايرانية، أن نمو صادرات البلاد إلى سلطنة عمان بلغ 51 % خلال العام الماضي، ونمو الاستيراد من هذا البلد سجل 29 % في الفترة ذاتها.



وأكد شافعي، أن وضع الخطط المناسبة لبلوغ حجم الـ3 مليارات دولار في مجال التجارة بين البلدين خلال فترة وجيزة ليس مستحيلا.



ولفت المسؤول الإيراني، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير مشتركة في هذا السياق، ومنها تكثيف الزيارات المتبادلة وتطوير التعاون الثنائي في مجال الترانزيت والنقل، إلى جانب توفير البنى التحتية اللازمة، لتعزيز دور القطاع الخاص الإيراني والعماني لخدمة التجارة المشتركة.