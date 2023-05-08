إيران ترد على أنباء اختراق خوادم وأنظمة وزارة الخارجية

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على الأنباء التي أوردتها بعض وسائل الإعلام عن حدوث اختراق في خوادم وأنظمة وزارة الخارجية.

وقال كنعاني، في تصريحات صحفية، إن كل أنظمة الخدمة في وزارة الخارجية الإيرانية نشطة ويتم استخدامها، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، اليوم الاثنين.

وأضاف أن الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية فقط هو الذي تعرض للهجوم من قبل مخترق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور، وهو الآن متاح للجمهور.

وذكر أن البيانات الصادرة باسم وزارة الخارجية الإيرانية في الفضاء الإلكتروني مزيفة، ولا يمكن التحقق منها، ولا علاقة لها بأحداث اليوم، وهي مجرد دعاية إعلامية، وفق تعبيره.

وسبق للسلطات الإيرانية أن أعلنت في سبتمبر 2022، عدم صحة الإدعاءات الأخيرة لمجموعة القراصنة "أنونيموس" بشأن الهجمات الإلكترونية على المواقع الحكومية للبلاد.

وقال المركز الوطني للفضاء الإلكتروني في إيران حينها، إن مجموعة القراصنة "أنونيموس" ادعت مؤخرا أنها شنت هجمات سيرانية على بعض المواقع الإلكترونية للمراكز الحكومية، بما في ذلك مجلس الشورى الإسلامي ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة النفط ومشغل "همراه أول" للهاتف المحمول.