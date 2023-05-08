 البرهان: لا فائدة من هدن أو مباحثات في ظل اختباء عناصر الدعم السريع بين المدنيين - بوابة الشروق
الإثنين 8 مايو 2023 10:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

البرهان: لا فائدة من هدن أو مباحثات في ظل اختباء عناصر الدعم السريع بين المدنيين


نشر في: الإثنين 8 مايو 2023 - 9:46 م | آخر تحديث: الإثنين 8 مايو 2023 - 9:46 م

قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إن الجيش السوداني يسعى لخروج قوات الدعم السريع من الأحياء المدنية من خلال المحادثات التي تجرى في جدة، وإذا لم يتم تحقيق هذا الأمر فلا فائدة من أي تفاوض، مشددًا على اهمية تفعيل هذا الأمر مع كل هدنة لوقف إطلاق النار.

وأضاف «البرهان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ملف اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «وقف إطلاق النار حتى في الهدن المؤقتة، يجب أن يكون مصحوبًا بأن المستشفيات ومراكز الخدمة ومراكز الاتصالات، ومراكز الوقود، والمجمعات الخدمية كلها يجب أن يتم إخلاؤها من القوات العسكرية حتى نقول للمواطنين نحن ندافع عنهم».

وأضاف: «مصالح الشعب السوداني مقدمة على مصالح الجيش السوداني، أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون مصحوب بفتح الطرق، والمستشفيات، والخروج من المراكز الخدمية. ومحطات الكهرباء والمياه، وكيف نتحدث وهذه المرافق يتم التحكم فيها بواسطة أفراد ليس لهم خبرة، ويتصرفون بتصرفات ربما تخريبية».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك