البرهان: لا فائدة من هدن أو مباحثات في ظل اختباء عناصر الدعم السريع بين المدنيين

قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إن الجيش السوداني يسعى لخروج قوات الدعم السريع من الأحياء المدنية من خلال المحادثات التي تجرى في جدة، وإذا لم يتم تحقيق هذا الأمر فلا فائدة من أي تفاوض، مشددًا على اهمية تفعيل هذا الأمر مع كل هدنة لوقف إطلاق النار.

وأضاف «البرهان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ملف اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «وقف إطلاق النار حتى في الهدن المؤقتة، يجب أن يكون مصحوبًا بأن المستشفيات ومراكز الخدمة ومراكز الاتصالات، ومراكز الوقود، والمجمعات الخدمية كلها يجب أن يتم إخلاؤها من القوات العسكرية حتى نقول للمواطنين نحن ندافع عنهم».

وأضاف: «مصالح الشعب السوداني مقدمة على مصالح الجيش السوداني، أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون مصحوب بفتح الطرق، والمستشفيات، والخروج من المراكز الخدمية. ومحطات الكهرباء والمياه، وكيف نتحدث وهذه المرافق يتم التحكم فيها بواسطة أفراد ليس لهم خبرة، ويتصرفون بتصرفات ربما تخريبية».