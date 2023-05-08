وزير المالية الألماني يضطر إلى إلغاء زيارته المقررة للصين بناء على طلب من بكين

أعلنت وزارة المالية الألمانية، اليوم الاثنين، أن وزير المالية كريستيان ليندنر اضطر إلى إلغاء زيارته المقررة للصين خلال الأسبوع الجاري.

وأوضحت الوزارة أن وزارة المالية الصينية طلبت أمس الأحد تأجيل المحادثات المقرر إجراؤها في العاشر من مايو الجاري بين وزيري مالية البلدين وذلك لأسباب تتعلق بجدول المواعيد.

وكان من المنتظر بالأساس أن يتم خلال المحادثات التحضير للمشاورات الحكومية الصينية الألمانية والتحضير أيضا لإجراء حوار مالي عالي المستوى بين البلدين.

وحسب تصريحات وزارة المالية الألمانية، فإن من المنتظر أن يتم تعويض اللقاء في وقت لاحق.

يذكر أن ليندنر الذي يترأس الحزب الديمقراطي الحر يعتزم -كما هو مخطط له- السفر إلى اليابان بعد غد الأربعاء للمشاركة في محادثات وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى.

وذكرت الوزارة الألمانية أن الجانب الصيني عرض موعدا بديلا لقدوم ليندنر أثناء عودته من اليابان، ولكن الوزارة قالت إن من غير الممكن بالنسبة لليندنر تغيير الموعد خلال هذا المدى القصير.

وقالت الوزارة إن "الربط بين إلغاء الزيارة وموقف الحزب الليبرالي الذي ينادي بظهور ألمانيا بمظهر الواثق بذاته في مواجهة الصين، هو من قبيل التكهنات"، مشيرة إلى أن موقف الحزب لن يتغير بتأجيل موعد الزيارة على أي حال.