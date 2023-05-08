وكيل تعليم الأقصر يتفقد سير امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بالقرنة

تفقد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، سير أعمال امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية بعدد من المدارس التابعة لإدارة القرنة التعليمية بالبر الغربي.

وقال خالد، إنه تفقد امتحانات مدرسة الضبعية الإعدادية بنات، ومدرسة الضبعية الإعدادية بنين، ومدرسة نجع حسان الابتدائية المشتركة، واطمأن من مديري تلك المدراس على سير أعمال الامتحانات، وعلى أداء الطلاب ومدى توفر كل عوامل الأمان والراحة لهم في سبيل التيسير عليهم في أثناء أداء الامتحانات.

وأكد خالد، لـ"الشروق"، أنه يتم داخل لجان الامتحانات العمل دائمًا على توفير كل سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات، كما يتم التشديد على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية ووضع مصلحة الطالب في المقام الأول.

وأشار إلى أنه تم أيضًا التشديد على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة في أثناء أداء الامتحانات واتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك؛ توفير لأجواء الهدوء والانتظام داخل اللجان.