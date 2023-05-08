انتشال 14 جثة لمهاجرين غرقى بسواحل تونس خلال 24 ساعة

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أعلنت الحماية المدنية في تونس، اليوم الاثنين، انتشال 14 جثة لمهاجرين غرقى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفاد متحدث باسم المؤسسة، في بيان اليوم، بأن الجثث كانت مجهولة الهوية.

وتقوم وحدات من الحرس البحري، بعمليات تمشيط مستمرة على السواحل بسبب تفاقم حواث الغرق.

وأغلب الغرقى والمهاجرين الذين يجري ضبطهم في قوارب في البحر، ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء وفق بيانات رسمية.

وبينما تشهد السواحل التونسية عموما طفرة قياسية في موجات الهجرة غير الشرعية هذا العام.

ويجري العثور على جثث بشكل شبه يومي في سواحل صفاقس بالخصوص، والتي تعد منصة رئيسية لانطلاق قوارب الهجرة نحو السواحل الإيطالية القريبة.

وفي المقابل، يشكو المستشفى المركزي من ضغط كبير في مراكز حفظ الجثث.