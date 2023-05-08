بن فرحان يبحث هاتفيا مع بوريل مستجدات مباحثات جدة لإنهاء الصراع بالسودان

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في اتصال هاتفي، مستجدات المحادثات الجارية في جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على أمل إنهاء الصراع المستمر بين الطرفين منذ ثلاثة أسابيع.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن فيصل بن فرحان تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من بوريل، حيث تم بحث "مستجدات الأوضاع في السودان، كما استعرض الجانبان مستجدات المبادرة السعودية الأمريكية الخاصة باستضافة ممثلين عن الطرفين في مدينة جدة، والتي تهدف لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار لخفض مستوى التوترات هناك".

وناقش الجانبان "آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".