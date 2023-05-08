تأجيل محاكمة متهم بذبح زوجته في النزهة لـ 11 مايو

قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم بذبح زوجته بـ"مطواة" في منطقة النزهة لجلسة 11 مايو للمرافعة.

وتسلمت المحكمة تقرير مستشفى الأمراض العقلية الذي أكد سلامة قوى المتهم العقلية وقت ارتكاب الجريمة وأنه مسئول عن تصرفاته.

صدر القرار برئاسة المستشار سرور أحمد سرور، وعضوية المستشارين السعيد أحمد عبده، ومحمد مصطفى عبيد، وأمانة سر محمد خميس.

كانت منطقة النزهة، بالقاهرة، قد شهدت واقعة قتل، حيث أقدم "ح. م"، 43 عامًا، على قتل زوجته "ر"، 40 عامًا؛ إثر خلاف نشب بينهما بعد أن كشفت الزوجة عن تعدد علاقاتها، وأنها ستخبر أهلها وتطلب الطلاق، الأمر الذي أثار غضب المتهم، ودفعه إلى قتلها بـ8 طعنات وذبحها داخل المنزل؛ ليكون حديث أهالي منطقة النزهة.

وكشفت التحريات أن الشجار مع المجنى عليها والمتهم بسبب خلافات زوجية بينهما، وأنه انفصل عنها لفترة طويلة، وبعد تدخل بعض أفراد الأسرتين قام بردها مرة أخرى إلى عصمته.

وأكدت التحريات عن أن المتهم أثناء وجوده داخل الشقة يوم الجريمة، نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات زوجية بينهما فتطورت إلى مشاجرة فتعدى عليها بالضرب.

وعقب التعدي عليها بالضرب توجه إلى المطبخ وأحضر سلاحين أبيضين "مطواة وسكينة"، وتوجه نحوها وسدد عدة طعنات متفرقة لها بجسدها.