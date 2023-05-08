«the covenant».. فيلم مثير عن الولاء واليأس في الحرب بأفغانستان

نجل وحيد سيف: والدي لم يأخذ حقه كنجم كوميديا وصرف كل فلوسه على مرضه

أشرف سيف: ابتعدت عن الفن لأن معظم الأعمال التي عرضت عليا دون المستوي