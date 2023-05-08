قالت الفنانة روجينا إن دورها في مسلسل "ستهم" الذي عرض في السباق الدرامي الرمضاني الماضي من أصعب الأدوار في مسيرتها الفنية وإن كل مشهد من مشاهد العمل شهد جهدًا وألمًا بسبب تغير اللوكيشنات والمكياج.

تابعت خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": "صورنا في أماكن رهيبة منها لوكيشن الخرابة وكنا في مكان فيه ثعابين وحشرات وناموس وصورت فيه أنا وبنتي".

أضافت: "صدقت الشخصية والقضية وآمنت بها وكان ممكن أتخلى عن أي حاجه حتى أنوثتي ولما عرفت أن فيه نماذج كتيرة في مصر لستات تخلوا عن أنوثتهم وجمالهم عشان يشتغلوا ويتعبوا فإزاي ممكن أرفض أقدم شخصية زي دي؟ وهي شخصيات مشرفة تمثل جزء مهم وكبير من المجتمع لذا قررت التعايش مع الشخصية".

واصلت: "بعد أدائي لهذه الشخصية أصبح عندي ثقة في نفسي كأنثى جدًا مبقاش فارق معايا المكياج وبقيت واثقة في نفسي وشكلي اللي ربنا خلقني بيه ومستعدة أن ممكن يطلعلي تجعيدة كل ما اتقدم في العمر وتتغير بشرتي".