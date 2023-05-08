وزير إندونيسي: نحرص على التعاون لتحسين رفاهية الإنسان في منطقة جنوب شرق آسيا

قال اليوم الأحد الوزير المنسق لشؤون التنمية البشرية والثقافة الإندونيسي، مهاجر أفندي، إن الحكومة الإندونيسية فتحت الباب أمام التعاون من أجل تحسين رفاهية الإنسان في منطقة جنوب شرق آسيا.

وأضاف الوزير فى كلمته الرئيسية بمنتدى المعرفة الذى عقد فى إطار آلية التجمع الاجتماعى والثقافى لرابطة دول جنول شرق آسيا / آسيان / بجزيرة بالى الإندونيسية اليوم : "ترحب الحكومة الإندونيسية بأي مبادرات وهي منفتحة على تعاون أقوى في المستقبل" .

ونقلت وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية عن الوزير قوله إن إندونيسيا ودول الآسيان الأخرى تواجه اليوم تحديات صعبة في جهودها للتخفيف من حدة الفقر. وتشكل حالات الركود العالمي المحتملة، وتغير المناخ، والعوامل الجيوسياسية عقبات كبيرة في جهود القضاء على الفقر.

وأشار إلى أنه "من أجل التغلب على هذه التحديات، نحتاج إلى وضع جدول أعمال مرن ومستدام وشامل وقابل للتكيف لمواجهة الأزمات المحتملة والكوارث غير المتوقعة".

وقال الوزير إنه يجب على الحكومة أن تتخذ المرونة الغذائية كتوجه رئيسي لها من خلال تعزيز خطط الحماية الاجتماعية وكذلك الدعم، خاصة لأولئك الذين ينتمون إلى الفئات الفقيرة والضعيفة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال والنساء.

وتابع أنه بالإضافة إلى ذلك فإنه من الضروري أيضا تعزيز قطاع الأعمال من خلال شبكات الأمان الحقيقية والمالية للقطاع.