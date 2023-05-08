السفير الهولندي يشيد بالعلاقات بين أمستردام والقاهرة خلال احتفالية تتويج الملك

احتفلت سفارة مملكة هولندا في القاهرة، أمس السبت، بيوم تتويج الملك ويليام ألكسندر، والذى تولي بعد عقود طويلة من تنصيب سيدات البلاط الملكي، ليتم تغيير اسم العيد من يوم "الملكة إلى الملك".

وانطلق الحفل بمشاركة عدد كبير من الدبلوماسيين والسياسين والاعلاميين والفنانين والجالية الهولندية في مصر.

وخلال كلمته في الحفل، أشاد سفير مملكة هولندا لدى مصر هان ماوريتس شخابفلد بمتانة العلاقات بين أمستردام والقاهرة، على المستوي الرسمي والشعبي.

ووصف السفير شخابفلد العلاقات بين مصر وهولندا بأنها قوية وتعود إلى 47 عاما وتتنامى بشكل كبير خاصة في مجالات المياه والتنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية.

كما أشار السفير الهولندي إلى التعاون بين البلدين في مجال الهجرة، وقال إن مصر دولة خلابة وذات حضارة، مشيدا بما لمسه خلال فترة عمله بالقاهرة والتي ستنتهي هذا العام من ترحاب من جانب الشعب المصري.

وأعرب سفير مملكة هولندا عن سعادته بما يلاقيه من نبل فى التعامل والمودة من جانب المصريين وما يلمسه من محبة فى بلد الحضارة التى تجذب الجميع إليها.