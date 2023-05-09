الجيش التونسي يجري تدريبات مشتركة مع قيادة أفريكوم

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بدأ الجيش التونسي، اليوم الاثنين، تدريبات عسكرية مشتركة، مع القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم).

ويمتد التدريب، الذي يجرى للموسم الثالث على التوالي ويُطلق عليه "الأسد الأفريقي 23"، من الثامن إلى نهاية الشهر الجاري، بميدان الرمي ببن غيلوف بمعتمدية الحامة من ولاية قابس، وقبالة سواحل مدينة قابس التونسية.

وأفادت وزارة الدفاع التونسية، بأن التدريب سيجري بمشاركة وحدات عسكرية من الجيوش الثلاثة والصحة العسكرية، وعدة هياكل أخرى من المؤسسة العسكرية موزعين بين مختلف مراحل التمرين.

وبحسب الوزارة، يشمل التدريب دروسا نظرية وتمارين ميدانية وتدريبات مشتركة وعمليات عسكرية بحرية وجوية، قصد تعزيز القدرات العملياتية والقتالية، والرفع من الجاهزية للتصدي للجريمة العابرة للحدود.

كما يتضمن التدريب تبادل الخبرات في التخطيط العملياتي المشترك بين مختلف القوات، إضافة إلى التدخلات الطبية والأمن السيبراني.