 أزمة طفيفة بين قاهر بيراميدز ويانج أفريكانز قبل لقائهما في الكونفدرالية - بوابة الشروق
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أزمة طفيفة بين قاهر بيراميدز ويانج أفريكانز قبل لقائهما في الكونفدرالية

أمير نبيل
نشر في: الإثنين 8 مايو 2023 - 11:25 م | آخر تحديث: الإثنين 8 مايو 2023 - 11:25 م

شهد وصول بعثة فريق مارومو جالانتس الجنوب أفريقي إلى العاصمة التنزانية دار السلام، أزمة من جانب الفريق المضيف يانج أفريكانز، قبل لقائهما في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتتمثل الأزمة في عدم وجود حافلات تقل بعثة الفريق الجنوب أفريقي – الذي تغلب على بيراميدز في الدور ربع النهائي 2-1 بمجموع المباراتين – الأمر الذي يعكس سوء التنسيق ما بين الجانبين.

وبحسب التقارير، فإن نادي يانج أفريكانز أعلن أنه تلقى موعد وصول مبكر لبعثة جالانتس وبناء عليه أرسل حافلات لاستقبال الفريق والبعثة ككل، لكن وبعد انتظار دام 4 ساعات لم تصل البعثة، لتأتي في موعد مختلف الأمر الذي تسبب في عدم وجود وسيلة انتقال للنادي الجنوب أفريقي من المطار إلى الفندق.

ويتقابل الفريقان يوم الأربعاء المقبل بالكونفدرالية في ذهاب نصف النهائي.


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