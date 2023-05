نشرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، خبرا عن وفاة إزابيل بدرو، واحدة من أكبر الجواسيس الإسرائيلين عن عمر 89 عاما، وكانت مهمتها "اختراق مصر" تحت ستار دراسة علم الآثار بها.

رحلتها إلى مصر

قبل 60 عامًا، استقلت إيزابيل بيدرو طائرة "إل عال" التي كانت تقلع من تل أبيب إلى باريس، وقال الصحفي شلومو ناكديمون، إن رحلتها كانت آمنة وليس بها أي عقبات، وفي صباح اليوم التالي، اجتمعت لأول مرة بصفتها عميلة لوكالة التجسس الإسرائيلية، وكان في انتظارها رجلاً يدعى "مايكل"، لكن اسمه الحقيقي "يتسحاق شامير"، الذي سيصبح رئيس وزراء إسرائيل فيما بعد، وفي ذلك الوقت كان قائد وحدة عمليات في الموساد.

أخبرها مايكل/ شامير أن مهمتها ستكون "اختراق مصر والسفر عبر المدن، ومراقبة أي زاوية عسكرية محتملة، ومراقبة الأحداث غير العادية، والاستماع إلى ما تقوله النخب، وإقامة العلاقات وتحليل ما تستمع إليه"، وعقدت اجتماعات لاحقة مع شامير في المطاعم والنوادي الليلية للتخطيط إلى رحلتها في مصر.

غادرت بيدرو إلى مصر، وكانت فترة تجسسها خلال مرحلة حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، أحد أكبر أعداء إسرائيل، بحسب وصف صحيفة "هاآرتس"، وكانت ضمن مجموعة اليهود الذين أرسلتهم إسرائيل في مهمات تخريبية عام 1955، كجزء من عملية سُميت فيما بعد "قضية لافون".

أخفت بيدرو جهاز شفرة خاص بها في حقيبة خشبية، وكان لديها أيضًا راديو على الموجات القصيرة للتواصل مع الموساد، وحصلت على تأشيرة دخول إلى مصر بعد أن أبلغت السلطات أنها مهتمة بدراسة علم الآثار، وفي وقت قصيراندمجت في المجتمع المصري وتحديداً طبقات معينة.

وأثناء رحلاتها الأثرية المزعومة، لاحظت أن الجيش المصري كان ينقل شحنات أسلحة معبأة إلى السودان على متن قطارات، وفي إحدى الرحلات مرت بمطار كبير به عشرات الطائرات السوفيتية المتوقفة، وكتب الصحفي ناكديمون: "نزلت من القطار وجمعت معلومات عن المطار وأعداد الطائرات"، وفي ميناء الإسكندرية تتبعت السفن الحربية المصرية، وفي أسوان زارت المنطقة التي يتم فيها بناء سد جديد على النيل، وكانت تجمع المعلومات وترسلها بطرق سرية أو أثناء وجودها خارج مصر.

من أين بدأت بيدرو حياتها؟

تعود جذور عائلة بيدرو إلى إسبانيا، حيث يعود أصل والدها، وفي عام 1531، غادر والدها وعائلته إسبانيا بموافقة الملك واستقروا في هولندا، وانقسمت الأسرة فيما بعد، وبقي البعض في هولندا، بينما انتقل آخرون إلى بريطانيا، والبعض الآخر إلى بولندا حيث وُلد والدها إسحاق بيدرو، وانضم إلى حركة Poale Zion Left، وهي حركة عمال يهود ماركسيين تأسست في مدن مختلفة من بولندا وأوروبا والإمبراطورية الروسية في مطلع القرن الـ20، وخدم والدها في الجيش البولندي وهرب عام 1921، حيث فر إلى فلسطين تحت الانتداب البريطاني.

انتقل بعد ذلك إلى أوروجواي، حيث تزوج من قريبة له، وولدت ابنتهما إيزابيل عام 1934، ودرست في شبابها الهندسة المعمارية والرسم بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة في مونتيفيديو، فضلاً عن نشاطها في الشئون الصهيونية، وفي عام 1961 هاجرت العائلة إلى فلسطين المحتلة -إسرائيل- ودرست الفتاة العبرية في مستوطنة "أوشا" بينما كانت تعيش في جفعتايم، كما درست الهندسة المعمارية.

في عام 1965، بعد المغامرة التي قامت بها للموساد، عادت إلى إسرائيل وبدأت الرسم والعمل كمصممة ديكور.

وصدر في أبريل 2021 كتاب باللغة العبرية يكشف دور المرأة في عمليات التجسس، ومن ضمن النساء الوارد ذكرهن به "إزابيلا بيدرو"، ويكشف الكتاب أسراراً خاصة تنشر لأول مرة عن عمليات محددة نفذتها نساء في فترات ودول مختلفة، بحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

الكتاب من تأليف الكاتبين الإسرائيليين مايكل برزوهار ونسيم ميتشل، يروي الأدوار التي لعبتها النساء كوكلاء في دول مختلفة، بدءًا من "التسلل إلى الحكومات للحصول على معلومات حساسة"، و"تنفيذ الاغتيالات"، ويحمل عنوان "The Mossad Amazons - The Amazing Women in the Israeli Secret Service"، ومبني على مقابلات أجراها المؤلفون مع مجموعة من عملاء الموساد السابقين، بحسب موقع "تيلي ريبورت".