بدأت الحكومة المصرية ممثلة في مجلس الوزراء، أمس السبت، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية استعدادات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي.

و‏يأتي ⁧‫المنتدى الحضري العالمي‬⁩ إلى قارة أفريقيا للمرة الأولى بعد الجلسة الافتتاحية في نيروبي، كينيا، حيث من المقرر عقده في ⁧‫القاهرة‬⁩، في شهر نوفمبر عام 2024.

تأسس المنتدى الحضري العالمي في عام 2001، وهو التجمع الأول في العالم بشأن القضايا الحضرية.

ويدرس المنتدى تأثير التحضر السريع وانعكاساته على السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المجتمعات والمدن والبلدات.

وتعد الأمم المتحدة، الجهة الداعية إلى انعقاد المنتدى، بهدف التنسيق للتنمية الحضرية المستدامة التي تعمل من أجل مستقبل حضري شامل ومزدهر.

وسيوفر المنتدى فرصة لتعزيز العلاقات والمشاركة وإثبات جدوى دمج الممارسات المستدامة والقائمة على السياق في البلدان المتقدمة والنامية.