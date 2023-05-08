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تصدر اسم "محمد" قائمة الأسماء الأكثر شعبية للمواليد الجدد في عام 2022، ليخطف المركز الأول من اسم "نوح" الذي تراجع إلى المركز الثاني، بحسب احصائية ألمانية رسمية.

فيما هبط اسم آدم في المركز الثالث في قائمة أسماء المواليد في برلين، بحسب احصاء لجمعية اللغة الألمانية (GfdS) في فيسبادن، يوم الاثنين.

وعلى صعيد الفتيات، كانت اسم صوفيا هي الفتاة الأكثر شعبية في برلين، تليها إميليا وإيما.

أما بالنسبة لجميع أنحاء ألمانيا، تصدر اسم "نوح" قائمة المواليد الذكور، وإميليا المواليد الإناث.

وتستند القوائم إلى بيانات ما يقرب من مليون إدخال اسم من أكثر من 750 مكتب تسجيل ألماني، والتي جمعتها GfdS.