 ثقافة بئر العبد تناقش المشكلة السكانية بمكتبة الكرامة في شمال سيناء - بوابة الشروق
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ثقافة بئر العبد تناقش المشكلة السكانية بمكتبة الكرامة في شمال سيناء

مصطفى سنجر
نشر في: الإثنين 8 مايو 2023 - 5:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 مايو 2023 - 5:14 ص

عقد قصر ثقافة بئر العبد محاضرة ثقافية بعنوان «المشكلة السكانية» ألقاها محمد سليمان، عن خطورة الزيادة السكانية، والدور التى تقوم به الدولة لسد احتياجات المواطنين، وذلك في حى الزوايدة التابع لمركز ومدينة بئر العبد.

كما عقدت مكتبة الكرامة محاضرة ثقافية بعنوان «الصداقة» ألقاها سلامة أحمد، عن مفهوم الصداقة وحسن اختيار الصديق وصفات الصديق الصالح وخطورة صديق السوء.

وفى جانب آخر ببيت ثقافة ٣٠ يونيو تم اكتشاف وتنمية موهبة فى “الغناء” للطفلة سمية منصور على، إشراف سليمان منصور مدير البيت.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بنشر الوعى الفنى والثقافى ورعاية الموهوبين و النشء فى كافة المجالات، من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، بفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة الأستاذ أشرف المشرحانى.


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