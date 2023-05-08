زراعة الإسكندرية: حصاد 10 آلاف ونصف فدان قمح

أعلن الدكتور نبيل الشيشتاوى وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية في بيان اليوم الاثنين، حصاد 10آلاف ونصف فدان من محصول القمح، منذ بداية موسم الحصاد حتى الآن، وتم توريد 28 ألف طن 211 كيلو من إجمالي المساحات المزروعة بالمحافظة البالغة 21 ألفا و933 فدانا.

وقال محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إنه تم استقبال موسم توريد القمح بسعة تخزينية 3 صوامع و4 بناكر لاستقبال أكثر من 208 أطنان ونصف طن.

وحدد سعد الله ثلاث صوامع وهي صومعة برج العرب بسعة 90 ألف طن، وصومعة الكينج مريوط بسعة 60 ألف طن، وصومعة السلام بسعة 60 ألف طن، متابعا أن هناك 4 بناكر، بنكر السلام 1، 2، وبنكر شمال وجنوب القاهرة.