أوكرانيا: روسيا فقدت 100 ألف عنصر في باخموت وحولها في 9 أشهر

قال قائد أوكراني، اليوم الاثنين، إن القوات الروسية فقدت حوالي 100 ألف عنصر خلال الأشهر التسعة الماضية في اتجاه مدينة باخموت الواقعة شرقي البلاد.

وقال الكولونيل سيرهي تشيريفاتي المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية للجيش الأوكراني، في تصريحات نقلتها وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية للأنباء، إن "هذه الحسابات تقديرية. وأنا متأكد أن التحقق أكثر سيظهر فقط زيادة في هذا الرقم".

وقال إنه في اتجاه باخموت، "شن الغزاة 415 ضربة صاروخية ومدفعية على مدار اليوم الماضي".

وأضاف أنه "في هذا الاتجاه، وقع 29 اشتباكا، وتم شن 415 ضربة صاروخية ومدفعية و6 غارات جوية على مواقع المدافعين الأوكرانيين. ونتيجة للاشتباكات، قُتل أكثر من 120 من المحتلين، وأصيب 64 منهم، وتم إعطاب دبابة للعدو من طراز تي-72، وتدمير اثنين من أسلحة الحرب الإلكترونية، وتدمير خمسة مستودعات ميدانية".

ووفقا للقائد الأوكراني، "يطلق العدو حوالي 25 ألف قذيفة على اتجاهي ليمان وباخموت يوميا".

ولم يتسن التحقق من هذا الأرقام من جهة مستقلة في ظل الحرب الدائرة منذ أكثر من عام.