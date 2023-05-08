 الهند: مقتل 11 شخصا إثر انقلاب قارب في ولاية كيرالا - بوابة الشروق
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الهند: مقتل 11 شخصا إثر انقلاب قارب في ولاية كيرالا


نشر في: الإثنين 8 مايو 2023 - 8:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 مايو 2023 - 8:58 ص

لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم، معظمهم من الأطفال، إثر انقلاب قارب كان يحمل 30 شخصا وغرق بالقرب من شاطئ "توفالثيرام" في منطقة مالابورام بولاية كيرالا مساء اليوم الأحد.

وقال وزير الرياضة في كيرالا "في عبد الرحمن" الذي يقوم بتنسيق عمليات الإغاثة مع وزير السياحة "بي ايه محمد رياس" إن أكثر من 11 شخصا لقوا حتفهم في الحادث ومعظمهم من الأطفال الذين ذهبوا للتنزه بركوب القارب خلال العطلة الدراسية.

وأوضح عبد الرحمن لوكالة "برس تراست اوف انديا" أنه "يعتقد أن المزيد من الضحايا محاصرين تحت القارب ويجب إنقاذهم، مضيفا أن سبب انقلاب القارب لم يتضح بعد وأن الشرطة ستقوم بالتحقيق في الحادث.


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