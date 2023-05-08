تقرير: تشارلز تذمر من احتمال التأخر على مراسم التتويج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

زعم قارئ شفاه أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث تذمر وشكا للملكة القرينة كاميلا، من احتمال التأخر على مراسم التتويج.

وقال الملك تشارلز، بحسب ادعاء قارئ الشفاه: "لن نصل في الوقت المحدد أبدا"، وفقا لما نقلته صحيفة "جارديان" البريطانية.

لكن الملك وكاميلا وصلا إلى كنيسة وستمنستر آبي مبكرا، واضطرا إلى الانتظار خارجها.

وأفادت تقارير بأن أمير وأميرة ويلز – اللذين رافقهما الأميرة تشارلوت والأمير لويس – تأخرا، واضطرا للانضمام إلى موكب الملك تشارلز عبر وستمنستر آبي، بدلا من الدخول قبل الملك.

وقال قارئ الشفاه لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية إن تشارلز شكا قائلا: "لن نصل أبدا في الموعد المحدد.... هذا ممل".

وكان من المقرر أن يصل ويليام وكيت الساعة 10:45 صباح يوم السبت، على أن يصل الملك تشارلز وكاميلا الساعة 10:53 صباحا، وفقا للجدول المنظم بدقة، والمخطط قبل أشهر على موعده.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها تشارلز نوبة انفعالية خلال المواقف العصيبة منذ أصبح ملكا.

وبعد فترة قصيرة على وفاة الملكة إليزابيث، وأثناء توقيعه على كتاب الزوار في قلعة هيلزبره، استشاط غضبا بعد تسرب حبر القلم الذي كان يستخدمه، حيث قال لمساعديه: "لا يمكنني تحمل هذا الشيء اللعين".

في سياق متصل، ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن أسطورة الشاشة الممثل الأمريكي توم كروز أخذ حفل تتويج الملك تشارلز الثالث إلى آفاق جديدة، الأحد، عندما قام بظهور مفاجئ في رسالة مسجلة مسبقا.

وقال كروز – من مقصورة طائرته من طراز "بي-51": "طيار إلى طيار، جلالتك، يمكنك أن تكون طيار مساعد لي في أي وقت".

وعرض الفيديو الذي سجل بشكل مسبق خلال فقرة ناقش فيها نجم أفلام "جيمس بوند" السابق بيرس بروسنان (69 عاما)، والمغامر البريطاني بير جريلز (48 عاما)، الخدمة العسكرية للملك في البحرية الملكية وسلاح الجو في الفترة من 1971 و1994.

وشهد الحفل، الذي حضره 20 ألف شخص، عروضا مذهلة – لكن بالتأكيد كان الظهور القصير لكروز (60 عاما) الأكثر إبهارا للملك المتوج حديثا (74 عاما) والملكة القرينة كاميلا (75 عاما).

وتعود علاقة كروز بالعائلة الملكية إلى عام 1992 عندما التقى وزوجته – آنذاك – نيكول كيدمان، الأميرة ديانا خلال العرض الأول لفيلمهما "فار آند أواي".